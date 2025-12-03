Drama en Córdoba: vecinos irrumpen para rescatar a un hombre del fuego

Un incendio dentro de una vivienda de barrio El Chingolo movilizó esta mañana a Bomberos de la Policía, luego de que un hombre de 52 años quedara atrapado en uno de los ambientes mientras avanzaba el fuego. El foco ígneo se inició en un dormitorio por causas que aún se investigan.

Antes de la llegada de los bomberos, los vecinos reaccionaron con rapidez, ingresaron a la casa y lograron sacar al propietario, que estaba dentro del cuarto donde comenzó el fuego. Su hijo lo trasladó luego al hospital Elpidio Torres para recibir atención médica.

El personal de Bomberos trabajó en la extinción del incendio, que provocó daños materiales y acumulación de hollín en distintos sectores del domicilio. Las pericias intentarán establecer el origen del fuego.