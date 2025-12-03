El mejor final: Hallaron sano y salvo a Samuel Amaya

Tras una búsqueda que comenzó en los últimos días del mes de noviembre, se logró encontrar sano y salvo a Samuel Amaya, el joven de 17 años que había desaparecido del barrio General Savio de la ciudad de Córdoba. El personal de la División Protección de Personas dio con el adolescente en la zona rural conocida como «la Mezquita», ubicada en la zona oeste.

Samuel se encontraba desaparecido desde el jueves 27 de noviembre y presenta un leve retraso madurativo.

El menor era intensamente buscado a partir de una orden judicial del fiscal Raúl Garzón.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, se hicieron presentes en el lugar junto al padre de Samuel, Juan Carlos, quien embargado por la emoción agradeció a las autoridades.

«Fue enorme la emoción cuando llegamos con Juan Carlos y constatamos que Samuel estaba sano y salvo. En todo momento estuvo acompañado por su perro y compañero Tiki, quien seguramente cuidó de el. Quiero reconocer especialmente a todo el personal de la división Protección de Personas de la Policía de Córdoba que desde el jueves lo buscaba fuertemente. Lo veníamos rastreando y finalmente una llamada al 911 nos aportó información clave para encontrarlo»; señaló Quinteros ante los medios.