Icho Cruz: cayó un hombre que era buscado en San Francisco

Un hombre de 37 años fue demorado este martes en Villa Icho Cruz tras verificarse que contaba con un pedido de detención vigente por una causa judicial originada en la ciudad de San Francisco. El procedimiento ocurrió alrededor de las 18.50 en la intersección de Las Águilas y Ruta 14, en barrio Solares.

Durante un control de identificación, personal policial chequeó los datos del hombre mediante el dispositivo oficial y constató la orden activa. Acto seguido, fue trasladado a la Subcomisaría de Icho Cruz, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.

La intervención estuvo a cargo de efectivos locales, que realizaron el procedimiento sin incidentes.