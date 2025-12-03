Icho Cruz: cayó un hombre que era buscado en San Francisco

Control policial detectó una orden vigente
Icho Cruz: cayó un hombre que era buscado en San FranciscoEl hecho ocurrió en Las Águilas y Ruta 14, donde un control policial confirmó que el hombre tenía una orden emitida por un caso investigado en San Francisco.
Un hombre de 37 años fue demorado este martes en Villa Icho Cruz tras verificarse que contaba con un pedido de detención vigente por una causa judicial originada en la ciudad de San Francisco. El procedimiento ocurrió alrededor de las 18.50 en la intersección de Las Águilas y Ruta 14, en barrio Solares.
Durante un control de identificación, personal policial chequeó los datos del hombre mediante el dispositivo oficial y constató la orden activa. Acto seguido, fue trasladado a la Subcomisaría de Icho Cruz, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.
La intervención estuvo a cargo de efectivos locales, que realizaron el procedimiento sin incidentes.