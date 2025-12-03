Liberan un oso melero y otras 34 especies en el norte de Punilla

Esta tarde, el equipo técnico de Policía Ambiental, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Economía Circular, liberó un oso melero y otros 34 ejemplares de fauna silvestre en una zona del norte del departamento Punilla. Las reintroducciones se concretaron luego de que todos los animales completaran los períodos de cuarentena y rehabilitación requeridos.

El oso melero había sido rescatado en noviembre en Villa Quilino, tras el aviso de una vecina que lo encontró en el patio de su vivienda. Luego del alta veterinaria, los especialistas evaluaron el área de distribución y los requerimientos de la especie para definir un punto seguro de reinserción.

En el mismo operativo se liberaron 33 aves: 15 reinamoras, 5 reyes del bosque, 3 pepiteros chicos, 5 cabecitas negras y 5 piquitos de oro. También se devolvió a su hábitat a un gato montés que había sido recuperado en un procedimiento previo.

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre Policía Ambiental y el centro de rescate Tatú Carreta, donde los ejemplares cumplieron los procesos sanitarios y las etapas de fortalecimiento necesarias para asegurar su supervivencia en el entorno natural.

La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, afirmó que “cada operativo de reinserción representa un logro significativo. Estas acciones restituyen el equilibrio de los ecosistemas y reflejan el compromiso con la biodiversidad provincial”.

Por su parte, el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, resaltó que “cada liberación sintetiza un trabajo de largo tiempo junto a los centros de rescate, que cumplen una tarea invaluable”.

Policía Ambiental recuerda que, ante la presencia de animales silvestres heridos o en problemas, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 351-3108709 o comunicarse con la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba al 0351-4344163 o al 911.