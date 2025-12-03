Llevaban cocaína y pastillas, esquivaron un control y atropellaron a un policía

Una pareja llevaba varios envoltorios con cocaína y pastillas y fue detenida luego de esquivar un control y atropellar a un policía, en un hecho registrado en las últimas horas en el barrio San Pedro Nolasco de la ciudad de Córdoba. El hombre y la mujer se trasladaban se bordo de una moto Honda Falcón y cayeron tras una intensa persecución policial.

El operativo culminó en la calle 2 de Septiembre al 4860, donde resultó herido un efectivo.

En el lugar, el personal logró reducirlos y secuestrar la moto en la que se trasladaban, así como 58 envoltorios de aparente clorhidrato de cocaína y pastillas que llevaban entre sus pertenencias.

Los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia.