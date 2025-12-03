Malagueño: La madre de Delicia Mamani asegura que su hija le dejó una carta

Casi dos semanas pasaron desde la desaparición de Delicia Mamani y sus familiares reclamaron su aparición con vida. El caso conmociona a la localidad de Malagueño y se hizo una convocatoria para pedir celeridad a la justicia. Hoy se cumplen 12 días sin rastros de la joven estudiante de la Escuela Carbó de la ciudad de Córdoba y vecina de Punta de Agua.

La angustia crece y todas las miradas de los investigadores apuntan a países vecinos.

Tras el corte de ruta que se llevará a cabo el pasado lunes en horas de la mañana, la familia de la joven confirmó que la estudiante dejó una carta con términos extraños que supuestamente no fue escrita por ella. AGNoticias dialogó con la doctora Natalia Lescano, representante legal de la madre de Delicia, quien dijo: «Nos constituimos como querellantes particulares ayer (por el lunes) a las tres de la tarde. Todavía no nos han decretado la participación, pero estamos esperando que así sea. Ser querellantes es importante porque uno se suma a colaborar con la investigación».

La abogada también señaló que este jueves se realizará una nueva convocatoria en reclamo de avances en la búsqueda.

«Lo que sé es lo mismo que sabe todo el mundo: que ella habría tenido contacto con un hombre mayor que ella a través de redes sociales. Dejó una carta que dice que se va a recorrer el mundo. Son expresiones que no usaría espontáneamente. Además, desaparece, da de baja todas sus redes y no la ubica nadie. No es un comportamiento normal de alguien que decide viajar»; dijo la letrada, quien agregó: «Las compañeras dijeron que la vieron llorando en el baño y que estaba preocupada».

Delicia es estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y salió de su hogar en Malagueño sin despedirse y sin llevar dinero consigo.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad intervino en la difusión de la búsqueda pero aún no hay novedades sobre su paradero.

Se trata de una joven de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro y de 1,50 mts de altura aproximadamente. Como particularidad, posee un lunar visible en un antebrazo y presenta dificultades para caminar.

El CINDAC solicita a la población que, ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se comunique con la línea 911 o a los números 388-6860239 / 388-6828607.