Más de 20 detenidos y el secuestro de autos, droga y celulares robados

Más de veinte allanamientos se hicieron en la ciudad de Córdoba y se logró la detención de varios sospechosos y el secuestro de autos, drogas y celulares robados. Los operativos se realizaron en distintos barrios de la capital cordobesa por diversas investigaciones y tomó intervención el personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales con coordinación de Brigadas Civiles, Homicidios, Protección de las Personas y Sustracción de Automotores, entre otros.

Dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de homicidio agravado. Estarían vinculados a un episodio de violencia urbana ocurrido en Villa la Tela el pasado 21 de noviembre, que dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 35 años.

Además, una pareja fue aprehendida por tenencia de estupefacientes para comercialización en la zona de Argüello y se les secuestró más de 1,5 kg de marihuana, cocaína, 4 balanzas y celulares.

Asimismo, otras personas fueron detenidas con el secuestro de armas de fuego y vehículos, relacionadas a hechos de violencia familiar, robo calificado, entre otros ilícitos que se investigan.

No se descarta que haya más allanamientos y detenciones.