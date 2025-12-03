Megaoperativo en Córdoba: más de 20 detenidos en una sola mañana

Más de veinte personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en un operativo encabezado por la Dirección General de Investigaciones Criminales y supervisado por el Ministerio de Seguridad.

El despliegue contó con la presencia del ministro Juan Pablo Quinteros y con autoridades del Estado Mayor de la Policía provincial. Los procedimientos incluyeron el trabajo de unidades tácticas y equipos de investigación que actuaron de manera coordinada.

Entre las detenciones, se confirmó la captura de dos hombres vinculados al homicidio ocurrido el 21 de noviembre en Villa La Tela, causa en la que la fiscalía había ordenado profundizar las medidas.

En otro operativo, realizado en barrio Argüello, fueron detenidas dos personas acusadas de comercializar estupefacientes. Allí se secuestraron más de 1,5 kilos de marihuana y cocaína, además de balanzas de precisión y teléfonos celulares.

También se concretaron otras detenciones por distintos hechos delictivos y se incautaron armas de fuego y vehículos relacionados con causas en trámite.

Las investigaciones siguen en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.