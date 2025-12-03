Misiones: recapturaron a los tres presos que estaban prófugos

La policía de Misiones logró recapturar este miércoles a los tres presos que todavía seguían prófugos, luego de haberse escapado junto a otros cuatro reos de una comisaría en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, al noreste de la provincia, cerca del límite con Brasil.

El operativo se llevó a cabo en Dos Hermanas, donde los agentes activaron un cerrojo en un sector de viviendas que permitió ubicar a los últimos tres fugitivos: Darío Brítez, Daniel Simons y Agustín Morais, quienes al verse rodeados se entregaron sin oponer resistencia.

De esta manera, la policía provincial dio por concluida la búsqueda de los siete evadidos que habían escapado del sector de alojados de Bernardo de Irigoyen, tras una intensa búsqueda durante casi dos días, que movilizó a cerca de 500 efectivos, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, y antes de las detenciones de esta tarde, ya ya habían sido recapturados Alejandro Damián Ramos, alias “Dente”; Jorge Guillermo Ojeda; Emanuel Felipe Kraulich, alias “Pirata”, y Juan José Ferreira Álvez, y todos quedaron a disposición de la justicial Penal.vsMLrA

La operación fue coordinada por la Jefatura desde la base establecida en la Unidad Regional XII, con el apoyo de comandos regionales, divisiones investigativas y grupos tácticos que intervinieron en diferentes jurisdicciones del norte provincial.