Murió un niño por un tubo de oxígeno y ahora tres personas irán a juicio

La Fiscalía de Instrucción Distrito Tres Turno Cuarto elevó a juicio la causa por la explosión de un tubo de oxígeno medicinal que en septiembre de 2022 provocó la muerte de un niño de 11 años en una vivienda de barrio Liceo Tercera Sección, en la ciudad de Córdoba.

La acusación recae sobre Marina Soledad Alesso, Claudia Marcela Farías y René Farid Yunes, responsables técnicos y legales de la empresa Medinor, dedicada a la distribución de productos medicinales. Para el Ministerio Público Fiscal, los imputados violaron normas regulatorias esenciales, incumplieron el deber objetivo de cuidado y actuaron sin la autorización correspondiente del Ministerio de Salud.

La investigación sostuvo que la firma delegó el relleno y traspaso del gas a un empleado sin experiencia ni capacitación específica, pese a tratarse de una tarea considerada de alto riesgo. Esa maniobra habría derivado en la explosión que terminó con la vida del niño dentro de la vivienda familiar.

Los familiares de la víctima, que participan del proceso como querellantes, impulsaron además una acción civil y reclamaron justicia por lo que consideran una actividad ilegal y negligente por parte de los acusados.

Con la elevación a juicio, el caso avanzará ahora hacia la etapa de debate oral, donde se analizarán responsabilidades y pruebas vinculadas al hecho.