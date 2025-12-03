Revelan que las drogas que llevaba Samuel eran para tratar una enfermedad

El abogado Carlos Nayi representa a la familia de Samuel Tobares, el joven fallecido durante un control policial en Parque Siquiman, habló sobre el avance de la investigación y pidió agravar las penas contra los dos policías detenidos por el caso. En diálogo con EL DIARIO, el letrado dijo que las drogas que se secuestraron de la mochila de la víctima eran «medicamentos para tratar una enfermedad crónica».

La familia del joven convocó a una movilización que se realizará el próximo sábado 6 de diciembre en la Ruta 38, en el lugar donde se produjo el procedimiento policial que derivó en una tragedia.

La autopsia reveló que Samuel presentaba múltiples golpes aunque no vinculó las lesiones con su deceso, por lo que se ordenaron estudios complementarios para determinar fehacientemente la causa de su fallecimiento.

Por el caso, fueron aprehendidos un agente y un sargento con más de diez años de servicio, quienes permanecen alojados en el penal de Bouwer y fueron imputados de homicidio preterintencional.

Nayi solicitará que la causa pase a homicidio calificado agravado por el hecho precedente y por la calidad funcional de los uniformados y dijo que se trata de una muerte que podría haberse evitado.