Tanti: una pelea vecinal terminó con tiros al aire y un detenido

Una discusión entre vecinos en Tanti terminó esta siesta con disparos al aire y un detenido en la intersección de calle Intiguasi y Castillo. Según las primeras informaciones, uno de los hombres involucrados se enfureció durante el intercambio y realizó varios tiros que alarmaron a quienes estaban en la zona.

Personal policial llegó al lugar y detuvo a un joven de 24 años, a quien le secuestraron un revólver calibre 38 con el que habría efectuado los disparos.

Los vecinos dieron aviso inmediato al escuchar las detonaciones y el hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que originaron la disputa.