Tanti: una pelea vecinal terminó con tiros al aire y un detenido

Tiros en plena siesta
Tanti: una pelea vecinal terminó con tiros al aire y un detenidoUn hombre de 24 años fue detenido tras disparar al aire durante una discusión en calle Intiguasi y Castillo; secuestraron un revólver calibre 38.
Una discusión entre vecinos en Tanti terminó esta siesta con disparos al aire y un detenido en la intersección de calle Intiguasi y Castillo. Según las primeras informaciones, uno de los hombres involucrados se enfureció durante el intercambio y realizó varios tiros que alarmaron a quienes estaban en la zona.
Personal policial llegó al lugar y detuvo a un joven de 24 años, a quien le secuestraron un revólver calibre 38 con el que habría efectuado los disparos.
Los vecinos dieron aviso inmediato al escuchar las detonaciones y el hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que originaron la disputa.