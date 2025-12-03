Tremendo: Un policía frustró un asalto y mató de un balazo a un ladrón

Un policía mató de un disparo a un delincuente que intentó asaltar a un repartidor de Pedidos Ya, en un impactante hecho registrado anoche en la ciudad de Córdoba. Todo ocurrió en la calle Cirilo Correa al 400 del barrio Teodoro Fels, donde se logró la detención de otro sujeto y se secuestró una moto que había sido robada minutos antes.

El episodio comenzó cuando los dos ladrones, quienes iban a bordo de una Gilera 150 cc sin dominio colocado, sorprendieron al trabajador y lo amenazaron con un arma de fuego con intenciones de sustraerle su motocicleta Zanella ZB.

La secuencia fue presenciada por los uniformados que se trasladaban en un móvil de Ojos en Alerta, advirtieron la situación y dieron la voz de alto. En lugar de detener su accionar, uno de los delincuentes (de 33 años) habría apuntado contra los uniformados y fue entonces que éste le disparó con su arma reglamentaria y lo hirió en el tórax.

En el lugar, se secuestró un revólver calibre 32, una vaina servida y ambas motocicletas involucradas. Tras un operativo cerrojo, el segundo sindicado (un joven de 22 años) fue aprehendido en Pasaje Jean Sonnet al 500, barrio Ampliación Las Palmas, mientras que un servicio de emergencias constató el fallecimiento del herido.

Los ladrones tenían antecedentes penales y La investigación está a cargo del fiscal Horacio Vázquez.