Un camión que llevaba presos chocó una moto y hay un herido grave

Un camión de presos chocó contra un moto y hay un herido grave, en un hecho ocurrido el martes pasado en horas de la tarde en la ciudad de Córdoba. El accidente se registró en el Camino a 60 Cuadras y trascendió que el conductor del rodado menor sufrió un traumatismo de cráneo severo y quedó internado en el Hospital de Urgencias.

A bordo del vehículo de traslado, iban doce detenidos del Servicio Penitenciario.

Se investiga cómo se produjo el accidente que involucró a una moto de 150 cc. y una camioneta Volkswagen Cummins.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo para trasladar a los presos a la cárcel y no se registraron incidentes.