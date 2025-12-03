Un camión que llevaba presos chocó una moto y hay un herido grave

Accidente en Córdoba
Un camión que llevaba presos chocó una moto y hay un herido graveSe desplegó un importante operativo para trasladar a los detenidos a la cárcel y no hubo incidentes.
Un camión de presos chocó contra un moto y hay un herido grave, en un hecho ocurrido el martes pasado en horas de la tarde en la ciudad de Córdoba. El accidente se registró en el Camino a 60 Cuadras y trascendió que el conductor del rodado menor sufrió un traumatismo de cráneo severo y quedó internado en el Hospital de Urgencias.
A bordo del vehículo de traslado, iban doce detenidos del Servicio Penitenciario.
Se investiga cómo se produjo el accidente que involucró a una moto de 150 cc. y una camioneta Volkswagen Cummins.
Tras el accidente, se desplegó un importante operativo para trasladar a los presos a la cárcel y no se registraron incidentes.