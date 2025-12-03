Un hombre de 49 años fue hallado sin vida en Estancia Vieja

Un hombre de 49 años fue encontrado sin vida esta tarde en una vivienda ubicada sobre una calle pública en Estancia Vieja. El hallazgo fue realizado por un vecino, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Cuando los equipos de emergencia y personal policial llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento y se inició el protocolo correspondiente para estos casos. La muerte fue caratulada como de etiología dudosa, por lo que la Brigada de Investigaciones inició una serie de actuaciones para esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

Los investigadores trabajaron en el interior del domicilio y en su entorno inmediato para reunir elementos que permitan determinar las circunstancias y el contexto del hecho.