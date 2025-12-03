Un hombre perdió la vida tras haber sido atropellado dos veces

Un hombre murió luego de haber sido atropellado dos veces en la ciudad cordobesa de Arroyito. El grave accidente se produjo a la altura del kilómetro Nº223 de la Ruta Nacional 19 y trascendió que la víctima fue embestida de forma consecutiva por un Chevrolet Prisma y un Fiat Uno.

La justicia investiga cómo ocurrió el fatal episodio y se mantiene en reserva la identidad del fallecido.

Tras haber sido alcanzado por el primer vehículo, el peatón cayó sobre la calzada y fue impactado por el segundo rodado. Un servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar y constató que la víctima murió en el acto.