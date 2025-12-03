Una trama de novela detrás del incendio de la casa en Carlos Paz

Momentos de extrema tensión se vivieron anoche en la zona oeste de Villa Carlos Paz, donde un voraz incendio destruyó una casa y reveló una trama que parece salida de una telenovela. Según pudo conocerse, dentro de la vivienda se encontraba un hombre acompañado por su amante y se sospecha que su pareja los descubrió y habría iniciado el fuego.

Todo ocurrió en una precaria propiedad ubicada sobre la calle Roma al 2500 del barrio Colinas, donde debieron intervenir los bomberos voluntarios para evitar que las llamas se extiendan a otros domicilios.

Una serie de pericias se ordenaron en el lugar y se activó el protocolo de salud mental para contener a la presunta incendiaria, quien tiene 37 años y habría decidido quemar la vivienda para vengarse del engaño de su novio.

Al momento del hecho, dentro de la casa se encontraba un hombre con otra mujer y afortunadamente, no hubo heridos.