Buscan a una mujer para que intervenga en una causa vinculada a su hijo

Córdoba. El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Penal Juvenil de Villa María solicitó información para localizar a Alma Tatiana Torres, quien debe intervenir en una causa vinculada con su hijo menor de edad.

Su participación es necesaria para dar continuidad al control de legalidad de una medida dispuesta por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en el marco de la Ley Provincial de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Según informó el tribunal, el último domicilio registrado de la persona citada se encuentra en la ciudad de Villa María. Ante cualquier información, se solicita comunicarse con el juzgado ubicado en General Paz 331, Planta Baja, o a través del teléfono 0353-4618829 (internos 73384/73385) o el correo electrónico [email protected]