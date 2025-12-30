Cayó por segunda vez por material de abuso sexual infantil en San Francisco

Un hombre de 48 años fue detenido este martes en la ciudad de San Francisco, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones de la Departamental San Justo, con colaboración de la Dirección de Inteligencia Criminal (DIO).

El operativo incluyó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida 9 de Septiembre, en barrio Jardín, donde se concretó la detención del sospechoso y se secuestró una computadora, que será sometida a peritajes para el avance de la causa.

Un caso con antecedentes

Lo que llamó la atención de los investigadores es que no se trata de la primera vez que este hombre es detenido por el mismo delito. En febrero de 2022, el acusado ya había sido apresado en la misma propiedad, también por tenencia y distribución de material pornográfico que involucra a menores de edad.

En aquella oportunidad, debido a la gravedad del caso, fue necesaria la intervención del grupo táctico E.T.E.R. para concretar la detención, por orden de la fiscalía entonces a cargo de Bernardo Alberione.

Interviene la Fiscalía de Delitos Complejos

En esta nueva causa, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Silvana Quaglia, que deberá determinar la situación procesal del detenido en los próximos días.