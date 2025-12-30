Choque entre un auto y un camión en la Ruta 35, a la altura de Del Campillo

En la jornada de este martes se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N.º 35, a la altura del kilómetro 590, en jurisdicción de Del Campillo.

Por motivos que aún se investigan, un automóvil Fiat Cronos, conducido por un hombre de 48 años con domicilio en Vicuña Mackenna, impactó con un camión Mercedes Benz 1114, manejado por un hombre de 34 años oriundo de General Pico, provincia de La Pampa.

Como consecuencia del hecho, no se registraron personas lesionadas y los daños fueron únicamente materiales. En el lugar trabajó personal policial y las actuaciones quedaron a cargo de la Departamental General Roca, que continúa con las diligencias correspondientes.