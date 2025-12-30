Choque entre un colectivo interurbano y una camioneta en el centro de Carlos Paz

Un accidente de tránsito se registró esta tarde, alrededor de las 16:45, en la intersección de avenida San Martín y Libertad, en Carlos Paz, y fue protagonizado por un colectivo interurbano y una camioneta Fiat Toro.

Según se informó, un transporte público interurbano, conducido por un hombre de 38 años, impactó contra una Fiat Toro que era conducida por otro hombre de 43 años. Tras el hecho, ambos conductores permanecieron en el lugar y realizaron el intercambio de seguros correspondiente.

No fue necesaria la intervención de servicios de emergencia ni traslados médicos.