Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

martes, 30 de diciembre de 2025 · 10:04

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos para este martes 30 de diciembre.

Además, vale recordar que el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano dio para diciembre un aumento por movilidad del 2,34 por ciento, cuyo cálculo se realiza en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Quiénes cobran este martes?

Prestación por desempleo: DNI terminados en 8 y 9.

Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento.