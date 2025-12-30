Cuatro personas fueron detenidas por venta de drogas en Alto Alberdi y Villa Páez

Cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas tras una investigación que derivó en siete allanamientos realizados en los barrios Alto Alberdi y Villa Páez, en la ciudad de Córdoba.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas ubicadas dentro de un radio cercano, algunas de ellas a pocos metros de la escuela Gobernador Brigadier Juan Ignacio San Martín. Según se informó, desde esos domicilios se realizaba la venta de drogas tanto de manera directa como mediante entregas a demanda en distintos puntos de la ciudad.

Durante los registros se secuestraron 134 dosis de cocaína y 25 de marihuana, además de dinero en efectivo en distintas monedas, tres vehículos, cartuchos, cámaras de vigilancia, balanzas digitales, llaves de automóviles, un dron y otros elementos vinculados a la actividad investigada.

Parte de las personas involucradas registraban antecedentes. Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, los detenidos y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia.