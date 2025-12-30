Detuvieron a dos mujeres por usurpar una vivienda en barrio General Bustos

Una escena de tensión se vivió este martes en barrio General Bustos, en la ciudad de Córdoba, cuando personal policial detuvo a dos mujeres mayores de edad acusadas de usurpar y provocar daños en una vivienda que se encontraba momentáneamente deshabitada.

Según informaron fuentes policiales, las sospechosas habrían aprovechado la ausencia de los moradores para forzar el ingreso al inmueble y reemplazar el candado de la puerta principal, con el objetivo de permanecer en el lugar. La situación fue detectada gracias a una alerta emitida por la empresa de alarmas, que notificó al propietario sobre un ingreso no autorizado.

Al llegar a la vivienda, el dueño constató daños en el sistema de seguridad y encontró a las mujeres instaladas en el interior de la casa. Ante el reclamo, las acusadas intentaron justificar su presencia exhibiendo un supuesto boleto de compraventa, cuya autenticidad fue rápidamente puesta en duda.

Tras la intervención policial, se procedió a la aprehensión de ambas mujeres y al secuestro de distintos elementos vinculados a la causa, entre ellos un automóvil Chevrolet Corsa, tres teléfonos celulares, una cámara de seguridad sustraída del inmueble y contratos de locación apócrifos, además de otra documentación considerada de interés para la investigación.

Las detenidas fueron trasladadas a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora investiga el origen de los documentos falsificados y los daños ocasionados a la propiedad.