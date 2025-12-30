Diez personas se autoevacuaron tras un incendio en una inmobiliaria de Córdoba

En horas de la mañana, personal de la Dirección Bomberos intervino en un complejo de oficinas ubicado en la intersección de José Gigena y Fernando Fader, en barrio Cerro de las Rosas, luego de registrarse un incendio en una inmobiliaria.

Al llegar al lugar, los bomberos detectaron fuego en una de las oficinas del edificio y comenzaron de inmediato las tareas para controlarlo, evitando que se extendiera hacia otros sectores del inmueble.

Como medida preventiva, diez personas se autoevacuaron del complejo. No se reportaron personas lesionadas y la situación fue controlada sin consecuencias mayores.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad competente, que ahora trabaja para establecer cómo se originó el incendio.