Doce allanamientos desarticularon una red narco en la ciudad de Córdoba

Luego de una investigación que se extendió durante varios meses, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización dedicada a la venta de drogas en la ciudad de Córdoba y secuestró más de 21 mil dosis de cocaína.

El operativo se desarrolló bajo directivas del Ministerio Público Fiscal y comprendió 12 allanamientos simultáneos en los barrios Villa Páez, El Pueblito, Centro y San Martín. Como resultado del procedimiento, cinco personas mayores de edad —tres hombres y dos mujeres— quedaron a disposición de la Justicia.

Durante los registros, con apoyo de canes detectores, se incautaron 21.753 dosis de cocaína, seis dosis de marihuana, una importante suma de dinero en efectivo, dos armas cortas, municiones, joyas, un automóvil y otros elementos de interés para la causa. El valor total de lo secuestrado fue estimado en más de 144 millones de pesos.

Según se informó, el principal investigado era de nacionalidad extranjera y se dedicaba a la venta de drogas bajo la modalidad de entrega a domicilio en distintos sectores de la ciudad. Tanto él como su pareja registraban antecedentes vinculados a la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado de las personas involucradas y la remisión de todos los elementos incautados a sede judicial, en el marco de una causa por comercialización agravada de estupefacientes.