El verano que Romina Gaetani conoció a Luis Cavanagh en Carlos Paz

Romina Gaetani se conoció con el empresario Luis Cavanagh en el verano del 2024, mientras se encontraba haciendo temporada en Villa Carlos Paz. Lo que parecía ser una historia de amor, poco a poco, se fue transformando en un infierno. En las últimas horas, la actriz denunció a su ex novio por violencia de género y reveló que atraviesa sus días más difíciles.

Gaetani fue internada en el Hospital de Pilar tras un ataque sufrido en su casa del Tortuguitas Country Club, donde -según su propio testimonio- fue golpeada por su ex pareja. En ese sentido, precisó que Cavanagh se había puesto agresivo y la golpeó por celos.

La actriz recibió además la asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de hechos y él fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. El parte médico reveló que sufrió lesiones en brazos y cadera.

Romina había conocido a Cavanagh mientras integraba el elenco de «Un plan perfecto» y a las pocas semanas, decidió «blanquear» la situación y anunció que estaba «enamorada». El vínculo fue creciendo durante el 2024 y compartían una convivencia repartida entre las casas de ambos, hasta que el vínculo comenzó a cambiar.

La pareja se encuentra separada desde octubre del 2025, lo que hizo que la espiral de violencia fuera creciendo.

Hoy, Cavanagh se encuentra en el ojo de la tormenta y comenzó a ocupar los principales titulares, lo que destruyó la imagen reservada que intentó cultivar por años.