Estafas con casas prefabricadas en Córdoba: diez acusados irán a juicio

El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba resolvió elevar a juicio una causa por asociación ilícita y estafas reiteradas vinculadas a la construcción de viviendas prefabricadas. La investigación alcanza a diez personas, acusadas de engañar a decenas de clientes radicados en distintas provincias, con perjuicios económicos millonarios.

La decisión fue adoptada por el juez Gustavo Hidalgo, quien confirmó el requerimiento de citación a juicio impulsado por la Fiscalía de Instrucción Subrogante. En la resolución, el magistrado rechazó la oposición presentada por la defensa de dos imputados y negó el cese de prisión preventiva del señalado como jefe de la organización, al considerar vigentes los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Según la acusación, los imputados conformaron una estructura destinada a cometer delitos contra la propiedad a través de empresas dedicadas a la construcción de viviendas prefabricadas, que operaban bajo distintos nombres comerciales. Mediante publicaciones en redes sociales, sitios web y contratos simulados, ofrecían construcciones en seco con plazos breves y pagos por avance de obra, compromisos que luego incumplían de manera sistemática.

La investigación sostiene que la organización utilizaba excusas reiteradas para exigir pagos adicionales y firmar adendas contractuales que agravaban el perjuicio económico. También se les atribuye el uso de renders irreales, fotografías de obras ajenas y referencias falsas para captar clientes.

El expediente describe una división de roles dentro del grupo, con un jefe que negociaba directamente con las víctimas, un organizador que coordinaba tareas y argumentos, y otros integrantes que actuaban como vendedores, prestanombres societarios o colaboradores en maniobras específicas.

Los hechos habrían afectado a más de 30 damnificados de Córdoba y otras provincias, quienes entregaron importantes sumas de dinero sin recibir las viviendas prometidas o con obras inconclusas y defectuosas. La prueba reunida incluye testimonios de ex empleados, intercambios de mensajes y documentación que, según el tribunal, permitió alcanzar el grado de probabilidad necesario para avanzar hacia el juicio oral.