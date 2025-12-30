Ezeiza: viajaba con un bebé y cuatro kilos de cocaína en la cartera

Una mujer que viajaba en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue detenida luego de que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectara que llevaba cuatro kilos de cocaína ocultos en su cartera, mientras se desplazaba junto a un bebé de cinco meses.

El procedimiento se realizó durante un control de rutina, cuando los efectivos advirtieron irregularidades en el equipaje de mano. Tras la inspección, se confirmó la presencia del estupefaciente, por lo que la mujer fue inmediatamente puesta a disposición de la Justicia.

Según se informó, la pasajera quedó detenida e incomunicada, mientras se avanza con la investigación para determinar el origen y el destino de la droga, así como posibles vínculos con una red de tráfico.

El caso es investigado por la Justicia Federal.