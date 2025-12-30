Falleció tras haber sufrido una explosión que le destrozó la cara

Interior de Córdoba
Falleció tras haber sufrido una explosión que le destrozó la caraEl hecho se produjo durante las últimas horas en un campo ubicado en la localidad de Ana Zumarán.
Un operario de 33 años murió en un trágico accidente ocurrido en el interior de Córdoba. Estaba soldando una llanta armada en un campo, le explotó en la cara y sufrió graves heridas en la cabeza.
El hecho se produjo durante las últimas horas en la localidad de Ana Zumarán, fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur y se constató su fallecimiento.
La víctima se desempeñaba en un establecimiento rural de la zona y el informe preliminar de la autopsia indicó que falleció a causa de un traumatismo de cráneo grave, compatible con el impacto de la explosión.
Se inició una investigación que está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville y se realizan pericias en el lugar para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el triste final.