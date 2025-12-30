Hallaron más de 250 cajas con pirotecnia de contrabando en Ruta 7

Más de 250 cajas con pirotecnia de contrabando fueron halladas en operativos realizados sobre la Ruta Nacional N° 7, en la provincia de Mendoza, tras controles efectuados a vehículos que transportaban la mercadería de manera irregular.

Según se informó, uno de los procedimientos se concretó ayer cuando efectivos detuvieron la marcha de un furgón con dominio chileno. El conductor no acató la orden de detención y el vehículo fue localizado poco después abandonado en la zona de Los Penitentes. Tras las actuaciones correspondientes, se contabilizaron 152 cajas con pirotecnia.

El operativo se sumó a otro similar realizado el pasado 3 de diciembre sobre el mismo corredor vial, donde se detectaron 101 cajas con los mismos elementos en infracción a la Ley 22.415.

La mercadería fue puesta a disposición de la Justicia Federal y el aforo realizado arrojó un avalúo total que supera los 110 millones de pesos.