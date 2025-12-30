Maniobras peligrosas en Ruta 5 terminaron con dos conductores demorados

Dos hombres de 28 y 45 años fueron demorados el domingo por la tarde luego de protagonizar maniobras peligrosas sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de Santa Rosa de Calamuchita.

Según se informó, los conductores circulaban en una camioneta y realizaron adelantamientos sobre doble línea amarilla, generando una situación de riesgo para otros vehículos. Además, se negaron a detener la marcha ante un control policial.

La situación fue advertida por testigos, quienes aportaron datos precisos que permitieron ubicar el rodado. Tras la intervención policial, los hombres fueron trasladados a sede policial y la camioneta quedó secuestrada.

El procedimiento quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se evalúan las infracciones cometidas.