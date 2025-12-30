Megaoperativo antidrogas en Córdoba: diez detenidos y millonario secuestro

Un importante operativo contra el narcotráfico se desarrolló en la ciudad de Córdoba, donde la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a diez personas y secuestró más de siete kilos de cocaína, además de dinero, vehículos y otros elementos vinculados a la causa.

La investigación, dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, se extendió durante cinco meses y permitió desarticular una organización narco que operaba en distintos barrios de la capital provincial. Como resultado, se realizaron 15 allanamientos simultáneos en San Roque, Villa Martínez y Villa El Nailon.

El procedimiento contó con la participación de unos 300 efectivos y el despliegue de aproximadamente 80 móviles. En los domicilios allanados se incautaron 38.090 dosis de cocaína —distribuidas en ladrillos y trozos—, ocho dosis de marihuana, $38.363.640 en efectivo, tres automóviles y diversos elementos de interés para la causa.

Según se informó, siete de los detenidos eran considerados referentes del narcotráfico en los barrios intervenidos. El valor total de lo secuestrado asciende a $282.835.140.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los diez aprehendidos —cinco hombres y cinco mujeres, todos mayores de edad— fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.