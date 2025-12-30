Murió tras robar una moto y chocar durante la fuga

Un joven de 18 años murió este lunes en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, luego de permanecer internado en estado crítico a raíz de un siniestro vial ocurrido tras el robo de una motocicleta.

Según se informó, el hecho se produjo cuando el joven le robó la moto a una mujer y, en el intento de escapar, perdió el control del rodado y chocó contra un poste. A causa del fuerte impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal “Nuestra Señora de Luján”, donde quedó internado con graves lesiones.

Pese a la atención médica recibida, el joven falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el choque.