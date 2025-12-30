Operativo Verano: Se capacitaron a los policías que trabajarán en Carlos Paz

Casi cien policías que prestarán servicio durante el Operativo Verano recibieron una capacitación en Villa Carlos Paz. La actividad contó además con la participación del director de la Departamental Punilla, Hernán Guayanes y los jefes Andrés Aguirre, Silvio Díaz y Sergio Chávez del Departamento de Unidades de Alto Riesgo.

Se profundizaron y reforzaron los conocimientos operativos que recibieron los oficiales recientemente egresados en material de seguridad vial, procedimientos preventivos, y la correcta aplicación de los protocolos policiales, priorizando criterios de actuación profesional, unificación de procedimientos y fortalecimiento del desempeño en el servicio diario.

Durante la capacitación, dictada a noventa y nueve efectivos, se abordaron lineamientos prácticos y normativos, orientados a optimizar la intervención policial en contextos de alta afluencia turística.

De esta forma, se contribuye a una labor preventiva eficiente y al resguardo de la seguridad ciudadana.