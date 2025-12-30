Rescataron a turistas atrapados por la creciente de un río en Mina Clavero

Un dramático rescate se realizó el domingo pasado luego que un grupo de turistas se vieran atrapados por la creciente del río de Mina Clavero. El caudal se incrementó considerablemente en apenas minutos y los visitantes, que se encontraban de caminata, advirtieron que no podrían cruzar hacia el sitio donde estaban sus vehículos.

El hecho ocurrió luego de la lluvia registrada en apenas horas, que modificó de forma contundente el paisaje serrano.

Se desplegó un dispositivo en el balneario La Toma, en la zona del nacimiento del Río Hondo, donde se utilizaron elementos de rescate y maniobras de acompañamiento individual para evacuar a los turistas.

La secuencia quedó registrada en imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.