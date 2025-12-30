Se intensificaron los controles policiales en el centro de Punilla

Un importante despliegue policial se hizo en Huerta Grande y culminó con secuestros y allanamientos. Se llevó adelante un operativo coordinado por la Departamental Punilla Norte y la Guardia local, que permitió reforzar la presencia policial en barrios y rutas del departamento.

Se instalaron controles vehiculares en rutas de acceso y patrullajes preventivos en el interior de los diferentes barrios de la zona. La supervisión incluyó el control exhaustivo de personas, automóviles y motocicletas, extendiéndose además a la inspección de talleres mecánicos para verificar el origen de los repuestos y unidades en reparación.

El objetivo principal fue fortalecer la prevención del delito y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en el sector.

Como resultado de las acciones coordinadas, se procedió al secuestro de 14 motocicletas por infracción al Artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana; 4 motocicletas por diversas faltas a las ordenanzas municipales y se hicieron dos allanamientos por causas vigentes.

Es importante destacar, que el dispositivo fue fiscalizado por el director de la Departamental Punilla Norte, José Santos Vega, y por el subjefe Fernando Ordoñez.