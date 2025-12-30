Se reactivó el incendio forestal en Junín de los Andes

Junín de los Andes. El Servicio Meteorológico Nacional declaró este lunes riesgo “extremo” por incendios forestales en varias provincias, una alerta que movilizó a autoridades y equipos de emergencia en distintos puntos del país. La advertencia, difundida por el SMN y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), alcanzó a diez jurisdicciones: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El llamado de atención responde a la combinación de altas temperaturas, sequía y condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con el reporte oficial, el foco de preocupación se centró en las regiones donde la vegetación seca y el viento favorecen la expansión de los siniestros. El SNMF detalló que la situación para el lunes 29 de diciembre demandó la aplicación de todas las medidas preventivas disponibles para frenar el avance del fuego.

Uno de los episodios más importantes se registró en el sur del país. En la provincia de Neuquén, un incendio en la zona comprendida entre La Rinconada y Junín de los Andes afectó una superficie estimada de 600 hectáreas de pastizales y matorrales. Según reportó el Diario Río Negro, el siniestro, que en un principio se encontraba “controlado”, volvió a encenderse por efecto de las ráfagas y el calor extremo, lo que obligó a desplegar dos unidades adicionales de bomberos para reforzar las tareas de contención.

El mismo medio describió que más de 50 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en el enfriamiento y la extinción de puntos calientes. El objetivo principal fue impedir que el viento reavivara las llamas y que el fuego alcanzara sectores sensibles.