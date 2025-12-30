Tragedia: Un hombre murió ahogado en una cascada de La Cumbrecita

Un trágico hecho ocurrió durante las últimas horas en las sierras de Córdoba, donde un turista perdió la vida luego de haberse ahogado en una cascada de La Cumbrecita. La víctima tenía 35 años, se había tomado unos días de descanso junto a dos amigos y falleció en las aguas de la Cascada Grande, un enclave paradisíaco en el Valle de Calamuchita.

Sus acompañantes contaron que se sumergió y no volvió a salir a la superficie.

El hombre era oriundo de la ciudad de Córdoba y pese a que intentaron reanimarlo, no recuperó los signos vitales. Cuando arribó al lugar el personal policial y del servicio de emergencias, se le practicaron las maniobras de RCP y finalmente se constató su muerte.

La justicia tomó intervención y se buscan determinar las causas que provocaron el triste desenlace. Es importante destacar, que trabajaron efectivos de la Policía, los bomberos voluntarios de La Cumbrecita e integrantes del área de salud de la comuna.