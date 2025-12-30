Un motociclista perdió un pie tras sufrir una caída en Córdoba

En horas de la madrugada, un motociclista resultó gravemente herido tras protagonizar una caída en la intersección de Dr. Arturo Capdevila y Francisco del Prado, en barrio Ampliación Residencial América.

Según informaron fuentes policiales, el conductor, un hombre de 23 años, circulaba a bordo de una motocicleta KTM Duke 390 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Al arribar al lugar, personal del servicio de emergencias 107 constató que el joven presentaba una amputación traumática del pie izquierdo, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital de Urgencias, donde quedó internado para recibir atención médica.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, mientras se intentan establecer las circunstancias que derivaron en el hecho.