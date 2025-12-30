Un motociclista resultó herido en un choque y le secuestraron drogas

Ayer lunes, alrededor de las 17.30, se registró un siniestro vial en la intersección de avenida Sabattini y Godoy Cruz, donde se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta.

Según se informó, por causas que se investigan, un Toyota RAV4 conducido por un hombre de 52 años impactó con una motocicleta Yamaha XTZ manejada por un joven de 23, quien sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital San Antonio de Padua para su atención médica.

En el lugar trabajó personal del Ministerio Público Fiscal y efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, quienes secuestraron dosis de estupefacientes entre las pertenencias del motociclista lesionado.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia para determinar las circunstancias del hecho.