Un temporal obligó a evacuar a más de 400 personas en Corrientes

La ciudad de Corrientes y otras localidades de la provincia atraviesan una situación crítica por el temporal que se mantiene desde hace varios días. Las precipitaciones, que en algunos sectores superaron los 300 milímetros, generaron saturación del suelo, anegamientos generalizados, colapso de desagües y serias complicaciones en el transporte y el suministro eléctrico.

Hasta el momento, alrededor de 413 personas fueron evacuadas y alojadas en escuelas y gimnasios municipales ante el avance del agua y la posibilidad de nuevas crecidas. La asistencia se concentró tanto en áreas urbanas como rurales.

En el marco del operativo, fuerzas federales y organismos de emergencia trabajan de manera coordinada para asistir a las familias afectadas. Además de las evacuaciones, se realizaron traslados de insumos, materiales y pertenencias hacia los centros de refugio, junto con tareas de prevención y seguridad vial en los sectores más comprometidos.

En paralelo, se mantiene el monitoreo permanente de los ríos Paraná y Uruguay, cuya crecida podría generar situaciones delicadas en poblaciones costeras. El Comité de Crisis continúa desplegando acciones mientras persisten la acumulación de agua, los cortes de calles y las dificultades de movilidad en distintos puntos de la provincia.