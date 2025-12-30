Una nena resultó herida tras una balacera en Rosario

Una nena de 7 años resultó herida tras quedar en medio de una balacera en la ciudad santafesina de Rosario y se encuentra internada en buen estado de salud, mientras que, por el hecho, hay cuatro detenidos, entre ellos un adolescente de 16 años.

El caso sucedió este lunes por la noche cuando efectivos de la Policía Motorizada fueron alertados por una balacera ocurrida en Génova y Cabal, en Empalme Graneros, Rosario, donde una menor resultó herida de bala.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con Agustín Brandon, tío de la niña, quien contó que estaba adentro de su domicilio cuando escuchó detonaciones y, al salir, encontró a su sobrina herida, por lo que su mamá la trasladó al Hospital de Niños Zona Norte en un auto particular.

Allí se procedió a un análisis del lugar, donde se encontraron nueve vainas servidas calibre 9mm sobre la calzada, según confirma el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras continuaban los peritajes, personal del Comando Radioeléctrico realizó un patrullaje para dar con los acusados.

En la calle San Cayetano y Cabal, los efectivos observan a dos hombres a bordo de una moto de alta cilindrada que se dan a la fuga por los pasillos y, uno de ellos, sobre el que pesaba un doble pedido de captura por robo, ingresó a la finca y huyó por el fondo, pero finalmente fue detenido.

A los pocos metros, los agentes procedieron a la aprehensión de quien sería el autor de la balacera que hirió a la víctima, mientras que, minutos después y tras un allanamiento, se logró también la detención de una mujer y otro sujeto.

Durante el procediemiento, se incautaron nueve vainas servidas calibre 9mm; una pistola 9mm, marca Bersa Tpr9c con numeración suprimida, con almacén cargador con un cartucho calibre 9mm; una escopeta calibre 16 doble caño marca Centauro; una escopeta calibre 12 doble caño sin marca visible, con seis cartuchos AT N°12; y una moto.

Los detenidos fueron identificados como B. Abigail Ludmila, de 20 años; B. Aníbal Jorge, de 51; P. Dylan Maximiliano, de 16; y A. Emanuel Mauricio, de 22.

Estado de salud de la niña

El parte destaca que la menor fue trasladada por su mamá al Hospital de Niños Zona Norte con una herida de arma de fuego en el abdomen y, tras los primeros estudios confirmaron que se encuentra estable.__IP__

“Se realizaron estudios por imágenes, que no evidenciaron lesiones en órganos de la cavidad abdominal” y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos para un mayor control evolutivo, con tratamiento de analgesia y antibióticos.

“Durante la mañana continuará bajo seguimiento y atención del equipo interdisciplinario del hospital”, detallaron.