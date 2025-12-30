Villa Giardino: bomberos controlaron un incendio en una vivienda

Ayer, una dotación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios intervino ante un llamado que alertaba sobre un posible incendio estructural en una vivienda de Villa Giardino.

Según se informó, el aviso ingresó al cuartel y motivó el inmediato desplazamiento de una unidad pesada hacia el domicilio señalado. Al arribar, los bomberos trabajaron sobre el foco detectado y lograron controlarlo a tiempo, evitando que el incidente se propagara dentro del inmueble.

No se reportaron personas lesionadas y se evalúan las circunstancias que dieron origen al episodio.