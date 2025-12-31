Allanaron dos viviendas y secuestraron estupefacientes en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante dos allanamientos en la zona sur de la ciudad de Córdoba que derivaron en el secuestro de estupefacientes, en el marco de una investigación iniciada días atrás.

Los procedimientos se concretaron en avenida Sabattini al 3400, en barrio Ferroviario Mitre, y en calle Pública esquina avenida Ferrocarril, en José Ignacio Díaz 3ª Sección. En ambos domicilios se incautaron varias dosis de marihuana y una planta de cannabis sativa.

La investigación tuvo origen en un control realizado en la vía pública, donde se interceptó a un hombre mayor de edad y se secuestraron dosis de cocaína, marihuana y una suma de $105.900. A partir de ese procedimiento, se avanzó con tareas investigativas que permitieron solicitar las órdenes judiciales.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno, las evidencias incautadas fueron remitidas a sede judicial.