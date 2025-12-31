Asaltó a un jubilado en su casa y fue capturado tras un operativo policial

Un joven de 18 años fue capturado este miércoles a la madrugada en Oncativo, acusado de asaltar a un jubilado de 81 años dentro de su vivienda. El procedimiento se concretó alrededor de las 5:00, en la intersección de 25 de Mayo y Colón, tras un rápido despliegue policial.

Minutos antes, el agresor había ingresado a una casa de calle 25 de Febrero, donde sorprendió al propietario y le sustrajo una riñonera y un teléfono celular. Tras la alerta, los efectivos lograron localizar al sospechoso y recuperar los elementos robados.

El joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los objetos secuestrados fueron incorporados a la causa.