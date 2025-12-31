Carlos Paz: Evitaron la caída de un gato al embudo del Dique San Roque

Un importante operativo de rescate se llevó adelante durante la noche de este martes en el Dique San Roque de Villa Carlos Paz, luego de que un gato apareciera en la zona del embudo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) fue alertado sobre la presencia de un gato que se encontraba atrapado en el embudo del lago. Al arribar al lugar, los rescatistas advirtieron que el felino caminaba por el borde y estaba algo desorientado y asustado.

El dueño del animal es un turista de 24 años, quien no lograba comprender cómo había llegado hasta ese sector. El animal presentaba dificultades para regresar por sus propios medios, caminando peligrosamente por el borde y con riesgo inminente de caer dentro del vertedero.

Ante la complejidad de la situación, se desplegó un importante de rescate con personal entrenado en maniobras de altura y rescate en zonas de difícil acceso. Tras varios minutos de trabajo coordinado, el felino fue puesto a salvo, sin presentar lesiones.