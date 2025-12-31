Chateau Carreras: una mujer herida tras un choque entre una moto y un auto

Una mujer mayor de edad resultó herida en un choque ocurrido en barrio Chateau Carreras, luego de un siniestro vial protagonizado por una motocicleta y un automóvil.

El hecho se registró en la víspera, cuando la mujer circulaba a bordo de una motocicleta Guerrero 125 cc y, por causas que se intentan establecer, impactó contra un automóvil Chevrolet Prisma en inmediaciones de avenida Ramón Cárcano y avenida del Piamonte.

A raíz del choque, la conductora sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, donde quedó bajo observación médica.