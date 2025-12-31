Choque entre una moto y un auto dejó un menor herido en Vicuña Mackenna

Accidente
Choque entre una moto y un auto dejó un menor herido en Vicuña MackennaUn adolescente fue trasladado al hospital tras un siniestro ocurrido anoche en una esquina céntrica
Un menor de edad resultó herido anoche tras un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido en la intersección de avenida Risatti e Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Vicuña Mackenna.
El hecho se registró alrededor de las 21:35, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar. Al arribar, el personal procedió a inmovilizar al adolescente, quien presentaba lesiones compatibles con el impacto, y luego fue trasladado al hospital local para su atención.
En el operativo trabajaron dos bomberos con una unidad de traslado, en conjunto con personal policial y una ambulancia del hospital, permaneciendo en el lugar hasta cerca de las 21:57.