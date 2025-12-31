Choque entre una moto y un auto dejó un menor herido en Vicuña Mackenna

Un menor de edad resultó herido anoche tras un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido en la intersección de avenida Risatti e Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Vicuña Mackenna.

El hecho se registró alrededor de las 21:35, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar. Al arribar, el personal procedió a inmovilizar al adolescente, quien presentaba lesiones compatibles con el impacto, y luego fue trasladado al hospital local para su atención.

En el operativo trabajaron dos bomberos con una unidad de traslado, en conjunto con personal policial y una ambulancia del hospital, permaneciendo en el lugar hasta cerca de las 21:57.