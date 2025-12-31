Colinas: un motociclista fue hospitalizado tras chocar contra un muro

Carlos Paz
Colinas: un motociclista fue hospitalizado tras chocar contra un muroEl conductor sufrió un traumatismo de tórax tras perder el control del rodado.
Un hombre de 47 años resultó herido esta madrugada luego de perder el control de la motocicleta en la que circulaba y chocar contra un muro de contención en barrio Colinas de Carlos Paz.
El hecho ocurrió alrededor de las 03:40, sobre calle Montecatini, cuando el hombre viajaba junto a una mujer de 45 años a bordo de una motocicleta Honda GLH.
Por causas que se investigan, el rodado se desestabilizó y terminó impactando contra la estructura de contención.
Como consecuencia del golpe, el conductor sufrió un traumatismo de tórax cerrado y debió ser trasladado al Hospital Sayago para su evaluación y atención médica.