Colinas: un motociclista fue hospitalizado tras chocar contra un muro

Un hombre de 47 años resultó herido esta madrugada luego de perder el control de la motocicleta en la que circulaba y chocar contra un muro de contención en barrio Colinas de Carlos Paz.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:40, sobre calle Montecatini, cuando el hombre viajaba junto a una mujer de 45 años a bordo de una motocicleta Honda GLH.

Por causas que se investigan, el rodado se desestabilizó y terminó impactando contra la estructura de contención.

Como consecuencia del golpe, el conductor sufrió un traumatismo de tórax cerrado y debió ser trasladado al Hospital Sayago para su evaluación y atención médica.